Larissa Manoela e o pai, Gilberto EliasReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2023 17:53 | Atualizado 22/12/2023 17:57

Rio - Gilberto Elias, pai de Larissa Manoela, de 22 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar um desabafo sobre saudade. O post no Instagram foi feito dias após o empresário não ser convidado para o casamento da filha com o ator André Luiz Frambach, de 26, realizado no último domingo.

"Definir saudade? Não consigo. É um dos sentimentos mais avassaladores que existem. Como se descreve o vazio? O silêncio? A ausência? O pedaço de nós que se ausentou?", dizia o reels compartilhado por Gilberto.

Na legenda do post, o pai da atriz ainda aproveitou para refletir: "Saudade: palavra triste quando se vai um grande amor. Igual a um passarinho que partiu depois de beijar a flor".

No mês de agosto, Larissa Manoela, que não desejou a presença dos pais em sua união com André, falou sobre sua complexa relação com a família. Em uma entrevista ao "Fantástico", a artista alegou ter sofrido danos financeiros, sendo impedida de ter poder sobre o próprio dinheiro, fruto de seu trabalho artístico, iniciado aos 6 anos de idade.

A relação com a mãe, Silvana, e o pai, Gilberto, piorou ainda mais após as imposições dos dois ao noivado da artista. Em uma troca de mensagens realizada em dezembro de 2022, Silvana chegou a chamar o rapaz de "macumbeiro" e zombou da ceia de Natal organizada por ele e sua família, o que a levou a ser indiciada na Justiça por intolerância religiosa.