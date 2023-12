Carlos Alberto de Nóbrega posa sorridente ao lado da filha, Maria Fernanda - Reprodução do Instagram

Publicado 22/12/2023 14:50 | Atualizado 22/12/2023 15:14

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, apareceu todo sorridente ao lado da filha, Maria Fernanda, em cliques publicados por ela no Instagram, nesta sexta-feira. Nas imagens, os dois estão sentados no sofá de casa, abraçadinhos, no maior clima natalino. Eles, inclusive, usaram looks combinando.

Acidente

O apresentador de "A Praça é Nossa", do SBT, foi internado, no dia 11 de novembro, após sofrer uma queda em sua casa de campo, bater a cabeça e trincar uma costela. Em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT, Marcelo de Nóbrega detalhou o ocorrido. "Ele caiu da escada, tropeçou no chinelo, e bateu o rosto. O rosto dele tava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Ele teve um pequeno sangramento interno na cabeça. Ele fez uma tomografia e deu que o sangramento está diminuindo, em que o próprio organismo absorve esse sangramento com o tempo. Ele também trincou a costela e está com muita dor", afirmou.

Carlos Alberto, então, recebeu alta no dia 17 de novembro. Na ocasião, ele compartilhou no Instagram fotos ao lado dos médicos e exaltou o tratamento que recebeu dos profissionais de saúde. O veterano também agradeceu a mulher, Renata Domingues, pelo amor e cuidado e aos e os fãs pelas mensagens de carinho. "Como sempre essa equipe maravilhosa do Dr. Roberto Kalil cuidou de mim com o maior carinho, responsabilidade e eficiência. Agradeço também a equipe de neurologia do Dr. Tuma ! Estou de alta. Agradeço minha esposa, Renata pelo amor e cuidado comigo, e não posso deixar de agradecer o carinho dos meu fãs e dos meus colegas de trabalho. Obrigado, Deus", escreveu o artista na legenda.