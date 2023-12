Bruna Marquezine - Vitor Eduardo / Ag. News

Bruna Marquezine Vitor Eduardo / Ag. News

Publicado 22/12/2023 08:53 | Atualizado 22/12/2023 09:02

Rio - Após Beyoncé dizer que não deu para trazer a "Renaissance Tour" ao Brasil, Bruna Maquezine, de 28 anos, encontrou uma solução para a artista americana cantar para os fãs do país. A atriz sugeriu que a diva pedisse o cavalo prateado de Ana Castela emprestado e recebeu o apoio dos internautas.

"Não foi possível trazer a Renaissance Tour, mas estou muito feliz de dar o filme Renaissance para que vocês possam fazer parte do Renaissance, porque vocês são o Renaissance", disse Beyoncé, na pré-estreia do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé", em Salvador.

No X, antigo Twitter, Bruna reagiu. "Que não foi possível o que...Pega emprestado o cavalo da Ana Castela e canta pra gente", pediu a atriz. Ela recebeu o apoio dos fãs. "Isso aí Bruninha! Não queremos filme, queremos a turnê", disse um internauta. "Ótima ideia", opinou outro.

Ana Castela entrou na brincadeira e disse que empresta seu cavalo para a cantora americana. "Pra quem me julgou, hoje a Beyoncé me mandou mensagem falando assim: 'Ana, me empresta seu cavalo pra eu fazer a Renaissance Tour?' Aí, eu falei: 'empresto, é pra já'. É isso aí", afirmou a Boiadeira nos stories do Instagram.

DIA, a Em entrevista ao, a sertaneja comentou a semelhança do cavalo metálico de cinco metros, usado em seu primeiro DVD da carreira, "Boiadeira Internacional", com o que Beyoncé utiliza na turnê "Renaissance", e se divertiu ao falar sobre o título que ganhou dos internautas de "Beyoncé brasileira"."Beyoncé é rainha, nem tem como me comparar a ela."