Beyoncé compartilha fotos de visita ao Brasil - Reprodução do Instagram

Beyoncé compartilha fotos de visita ao BrasilReprodução do Instagram

Publicado 22/12/2023 11:16 | Atualizado 22/12/2023 12:14

Rio - A passagem de Beyoncé pelo Brasil, nesta quinta-feira, movimentou as redes sociais. Fãs da cantora americana reagiram à participação dela em um evento da pré-estreia do longa "Renaissance: A Film by Beyoncé", em Salvador, na Bahia, voltaram a pedir um show no Brasil e também fizeram alguns memes. A hashtag "Ela veio" chegou a ficar entre as mais comentadas do X, antigo Twitter.

fotogaleria

"Gente, e não é que ela veio…linda, maravilhosa, enrolada na nossa bandeira! Viva ela! Viva nossa MUSA MAIOR! Viva Beyoncé. Se não fosse o casamento de uma das minhas melhores amigas, eu estaria lá babando e aplaudindo e perguntando sobre o show no Brasil, claro", disse Tais Araújo na rede social. "Ela veio só pra dar a benção de 2024 e beijos", afirmou um internauta. "Moro em Salvador e estou tão perto e ao mesmo tempo tão longe da Beyoncé", lamentou outro.

Após a visita, a artista surgiu deslumbrante em cliques compartilhados no Instagram, na madrugada desta sexta-feira. Ela posou com um look todo brilhante e segurando uma bandeira do país. Vários artistas reagiram às imagens. "Volta aqui", pediu Bruna Marquezine. "Não demora para voltar", escreveu Thaynara OG. "Diva real", disse Cris Vianna. "Maravilhosa", opinou Tais Araújo. "Perfeita", afirmou Giovanna Ewbank.

Entenda

As especulações sobre a possível vinda de Beyoncé começaram após os fãs acompanharem o voo dela através de uma plataforma de monitoramento aéreo e descobrirem que o destino era Salvador. Diante do burburinho, a Queen B compartilhou no Instagram Stories uma imagem do seu cavalo prateado icônico da turnê saindo do jatinho em que estava. As suspeitas, então, foram confirmadas e a diva surpreendeu a todos ao participar de um evento do Club Renaissance, na capital baiana.

Durante o evento, Beyoncé declarou seu amor aos fãs brasileiros. "Eu vim porque amo muito vocês. É muito importante para mim estar aqui na Bahia. A Renaissance é sobre liberdade, beleza, alegria, resiliência, tudo que vocês são. Sou muito sortuda de estar aqui, de ver os seus rostos lindos. Eu amo vocês demais", afirmou ela. "Obrigada pelo apoio de todos vocês por todos esses anos. Não tem ninguém como vocês. Vocês são os melhores e únicos. Bahia", completou. O público vibrou a todo o instante.

Lorena Improta e Thaynara OG comemoram após ver a Queen B

Lorena Improta esteve no evento e vibrou com a presença de Beyoncé, que discursou enrolada na bandeira da Bahia. "Gente, ela veio para a minha cidade. Minha Salvador, Bahia. Estou sem acreditar. Que noite especial. Isso é nordeste", afirmou no Instagram. Outra celebridade que marcou presença no local foi a influenciadora digital Thaynara OG. "Ela veio ao Brasil. Vi a diva Beyoncé duas vezes esse ano e tô feliz demais!", comemorou.

Ludmilla conhece a ídola

No X, antigo Twitter, Ludmilla recordou o início da carreira, quando usava o nome artístico de MC Beyoncé. "MC Beyoncé, sempre foi por você, obrigada por não ter desistido". Na mesma rede social, Brunna Gonçalves revelou que a artista americana disse que já conhecia Ludmilla. "Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud", escreveu.

Bruna Marquezine dá solucão para Beyoncé trazer turnê ao Brasil

Ana Castela entrou na brincadeira e disse que empresta seu cavalo para a cantora americana. "Pra quem me julgou, hoje a Beyoncé me mandou mensagem falando assim: 'Ana, me empresta seu cavalo pra eu fazer a Renaissance Tour?' Aí, eu falei: 'empresto, é pra já'. É isso aí", afirmou a Boiadeira nos stories do Instagram.

Confira algumas reações dos internautas com a vinda de Beyoncé ao Brasil

bom dia assim depois da beyonce no brasil



pic.twitter.com/6r2v3mKdZE — jurídico ludmilla (@blckklucas) December 22, 2023

moro em salvador e estou tão perto e ao mesmo tempo tao longe da beyoncé pic.twitter.com/vE8CeLydVp — leti. (@sabrinacardigan) December 22, 2023

Falei que ela não liga pra pobre, ela fez evento de graça open tudo. Duvidei que ela viria pro Brasil, ela veio num jatinho de surpresa. Falei que mesmo se viesse, não voltaria a fazer show em Salvador, ela tá na Boca do Rio segurando a bandeira da Bahia pic.twitter.com/39FrgB6k4D — fi da disgraça (@fidadisgraca) December 22, 2023