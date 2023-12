A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu - Divulgação

Publicado 22/12/2023 18:37

Rio - Márcia Fu, de 54 anos, demonstrou estar emocionada com todo o carinho recebido pelo público após participar da 15ª edição de "A Fazenda", da Record TV. A ex-jogadora de vôlei, que conquistou o terceiro lugar no reality show, na madrugada desta sexta-feira , foi considerada pelos internautas como a "grande salvadora" da atração e protagonizou inúmeros momentos divertidos do programa.

Desde "Caso do acaso", "Você é uma menina levada" e até "Cadê a minha dipirona?", a peoa colocou diversas expressões na boca do público. Conhecida pela sua personalidade "irreverente", Márcia teve uma trajetória incomum dentro do reality. Começou sendo "cancelada" e terminou como uma das favoritas do público.

Hospedada na Cidade de São Paulo para cumprir seus compromissos profissionais depois do fim do reality rural, a ex-atleta afirmou que a a receptividade do público foi uma surpresa e alegou que este é, sem dúvidas, um dos momentos mais marcantes de sua vida.



"Tem sido surreal ver o que aconteceu enquanto eu estava lá dentro. Percebi que a maioria das pessoas conseguiu captar o que eu quis mostrar a cada segundo, que cada um tem um jeito único, mas, a vida foi feita para ser vivida", comemorou Márcia.

"Eu não me escondi em nenhum momento, aquela sou eu, dentro ou fora do programa e ver que esse meu jeito conquistou tanta gente me faz ter certeza de que valeu a pena ser eu mesma. Sou muito grata a todos que estão demonstrando esse carinho, nem nos melhores sonhos eu poderia imaginar que a vida me compensaria com tanto amor", concluiu.