Antônio Fagundes celebra o casamento do filho, Antônio Fagundes Neto - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 15:30

Rio - O ator Antônio Fagundes, de 74 anos, comemorou o casamento do seu filho do meio, Antônio Fagundes Neto, nesta quinta-feira (21), em São Paulo. Pelo seu perfil do Instagram, o famoso mostrou todo o seu orgulho pelo herdeiro e desejou felicidades ao novo casal.

"Meus amores Antônio e Aline, o amor de vocês nos emociona e motiva. Que a alegria e a felicidade dessa festa linda se estendam por toda a vida. Amo vocês", escreveu Fagundes na legenda da publicação. Na série de cliques, o veterano aparece abraçado com o filho e aproveita para exibir detalhes da cerimônia, que contou com a presença de sua família completa. A mulher do artista, Alexandra Martins, o ator Bruno Fagundes e as outras duas filhas do galã de "Rei do Gado" também posaram para as fotos de celebração.Fãs logo foram aos comentários para parabenizar os noivos e admirar a beleza da família do famoso: "Que maravilhosos! Toda felicidade nessa nova fase", disse uma internauta. "Família linda e abençoada. Parabéns felicidades aos noivos", desejou outra. "Um momento mágico! As fotos ficaram muito boas", admirou um terceiro. "Vocês ficaram um arraso. Deus abençoe essa união!", pediu mais uma.