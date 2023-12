Anitta arranca suspiros com ensaio sensual em clima natalino - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 16:21

Rio - A cantora Anitta resolveu animar o fim de ano de seus seguidores com um ensaio de natal ousado no meio da neve. Nesta sexta-feira (22), ela compartilhou uma série de registros de seus dias de curtição no resort de ski onde está hospedada, mas foram as fotos do corpo escultural da artista que mais chamaram atenção de fãs.