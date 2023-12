Renata Domingues comemora alta hospitalar do marido, Carlos Alberto de Nóbrega - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2023 16:13

Rio - O apresentador Carlos Alberto Nóbrega, de 87 anos, recebeu alta do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de passar mais de um mês internado para se recuperar das consequências de um acidente doméstico . A informação foi confirmada pela mulher do artista, Renata Domingues, nesta terça-feira (19), via stories do Instagram.

"Alta médica!! [Com] um bonezinho pra acompanhar! Obrigada, Deus", comemorou a médica em seu perfil da plataforma. No clique, o casal aparece sorridente, usando bonés combinando nas cores preto e branco. A notícia da liberação do comediante veio algumas horas depois de Renata compartilhar uma selfie ao lado do marido durante uma visita nesta segunda-feira (18). "Saindo de um evento maravilhoso para acompanhar meu maridão", brincou a doutora na legenda.Maria Fernanda Nóbrega, filha do famoso, também já havia comentado sobre a melhora do pai e sua previsão de alta. "Louca pra ver meu pai. Ele sai amanhã (19) do hospital, se Deus quiser, então tenho que resolver se vou direto pra casa dele", revelou a influenciadora no Instagram. O apresentador do programa 'A Praça É Nossa' foi admitido na casa de saúde após sofrer uma queda, bater a cabeça e trincar uma costela em meados de novembro.