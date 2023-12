Lindsay Lohan - Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 18:32

Rio - Lindsay Lohan, de 37 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar sua volta à academia, cinco meses após o parto de seu primeiro filho. A atriz, famosa pelos filmes "Operação Cupido" (1998) e "Meninas Malvadas" (2004) deu à luz Luai, fruto de seu casamento com o financista Bader Shammas , em meados do mês de julho.