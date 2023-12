Brunna Gonçalves anuncia websérie sobre suas preparações para o Carnaval de 2024 - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2023 17:09

Rio - A dançarina Brunna Gonçalves divulgou a data de lançamento do "reality" 'CarnaBru', que vai mostrar as preparações da famosa para o Carnaval de 2024. Casada com a cantora Ludmilla, a artista fez a felicidade de fãs ao revelar que o primeiro episódio da série vai estrear na noite desta terça-feira (19) no seu canal do YouTube.