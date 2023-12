Tatá Werneck sai em defesa de Bruna Biancardi após críticas - Globo/Reginaldo Teixeira/Instagram

Tatá Werneck sai em defesa de Bruna Biancardi após críticasGlobo/Reginaldo Teixeira/Instagram

Publicado 19/12/2023 14:51

Rio - A humorista Tatá Werneck usou seu perfil do Instagram para responder um comentário negativo sobre a influenciadora Bruna Biancardi. Nesta terça-feira (19), a famosa defendeu a ex-noiva do jogador Neymar Jr. e reclamou da atitude da internet com outras mães.

"Me revolta a galera julgando mães. Deixem as mães em paz. Quando mãe trabalha fora julgam dizendo que tá pouco com o filho. Quando fica em casa julgam. As pessoas só ficam felizes quando veem mães destruídas que não reclamam", rebateu a apresentadora às pessoas que acusaram Bruna de ser uma mãe "Nutella". "Ela [Bruna] querendo passar a imagem que maternidade é um caos. A mulher não precisa trabalhar, só cuida da filha, e ainda vem reclamar? Nutella mesmo", criticou uma usuária sobre posts recentes da rotina da famosa com sua filha Mavie. Esse foi um dos comentários mostrados pela influencer, que respondeu algumas das mensagens que recebeu após compartilhar detalhes do período de amamentação da recém-nascida . "Parem de ser amargas", pediu a ex-namorada do atacante em suas redes. Tatá, que também é mãe, já havia reclamado do tratamento injusto que as matriarcas recebiam durante uma interação com seus seguidores em 2021. A atriz acumula 4 anos de experiência criando a pequena Clara Maria ao lado do marido, Rafael Vitti.