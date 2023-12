Eliezer diz que pai passou por cirurgia - Reprodução do Instagram

Publicado 19/12/2023 11:35

Rio - Eliezer usou o Instagram Stories, nesta terça-feira, para informar que o pai, Luiz Eduardo do Carmo, passou por uma cirurgia depois de ser diagnosticado com um tumor nos rins. O ex-BBB mostrou uma foto de Luiz na cama do hospital e disse que ele quer ver a neta, Lua.

"Semana passada (sexta-feira) eu descobri que meu pai estava com um tumor já bem grandinho nos rins, quando eu falo 'eu descobri' é porque ele já sabia e não queria me contar para 'não me preocupar'. Meu pai tem dessas coisas que eu não consigo entender, mas isso é dele. Só sei que eu movimentei céu e terra e trouxe meu pai pra São Paulo. Hoje (3 dias depois) ele ta aqui operado, sem tumor, querendo ver a neta. Obrigado meu Deus por tanto. Obrigado por guardar o meu pai", escreveu Eliezer.

Momentos depois, o marido de Viih Tube compartilhou um clique em que aparece ao lado do pai e escreveu: "Eu te amo e sempre vou estar aqui".

Briga com Rodrigo Mussi

No último domingo, Eliezer se revoltou com um comentário feito por Rodrigo Mussi após o "Fantástico", da TV Globo, exibir a reportagem da investigação realizada sobre o "Jogo do Aviãozinho", que é ilegal no Brasil, e citar Vihh Tube. É que a influenciadora digital já fez divulgação para uma plataforma de apostas.

Após a matéria ir ao ar, Mussi escreveu no X, antigo Twitter. "Será que devolve o dinheiro que já ganhou? Hmm". Muitos internautas, então, acreditaram que se tratava de uma indireta para Viih Tube. Outros lembraram que Rodrigo também já havia feito propaganda de jogos.

Marido de Viih, Eliezer não gostou nada da declaração do ex-BBB e soltou o verbo sobre ele no Instagram Stories. "Rodrigo Mussi tá querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você, Rodrigo? Por quê você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás, seus stories eram classificados de joguinho. Todo dia, toda semana eram diferentes. Não era uma marca só, não. Eram várias. Todo dia era um diferente. Você devolveu o dinheiro?", quis saber.

Ele também lembrou que Viih Tube ajudou Rodrigo em sua recuperação depois dele sofrer um acidente de carro gravíssimo o ano passado. "Você, por acaso, agradeceu? Você falou um 'obrigado' por todo o tempo e dinheiro gasto da minha mulher com você, para te ajudar? Você chegou para ela e falou um 'obrigado'? Você teve a curiosidade de perguntar 'quanto que foi que você gastou comigo'? Quanto que foi o seu tempo? Ou você somente descartou a minha mulher quando não serviu mais para você?", disse, irritado.

"Falo mais. Falo o interesseiro que você é. Não só comigo, como foi com a minha mulher, como foi com muita gente a sua volta. Aí você fica aí com um discurso muito bonito. Abençoar para ser abençoado. Mal as pessoas sabem que a benção que te convém é que só você lucra. Só quer saber de dinheiro. Quando a pessoa não tem nada pra te agregar, você descarta da sua vida"

Viih Tube também falou sobre o fato de ter divulgado uma plataforma de apostas e comentou a declaração de Mussi. "A verdade é que não existe argumento que eu possa dar sobre já ter divulgado casa de aposta. "É só publicidade", "joga quer quer". São formas de pensar, eu entendo, mas mesmo eu que estava em uma, não penso assim. Estamos errados e ponto! (Na minha percepção). E é assim que hoje resolvo as coisas com vocês, graças a Deus sempre falando a verdade, tô errada, venho, falo a verdade, sofro as consequências das minhas escolhas (e vocês estão certos) e é isso!", começou.



"Mas uma pessoa que faz exatamente igual você ou até pior, que um dia já te chamou de amiga, aproveitar que tá todo mundo chutando e chutar também....Olha, só digo uma coisa, fiquem sempre espertos quem tá a sua volta, se vocês soubessem metade das lágrimas que já derrubei por ele, tudo que já fiz, nunca falei nem metade porque não precisa, eu fazia pela amizade!", continuou.

"E ver meu marido me defender me deixou feliz, vi que nada importa, tenho minha família do meu lado pra lidar com cada momento difícil que ainda vou passar, e tenho vocês que sabem que mesmo quando eu errar, serei eu mesma com vocês! Nunca uma mentira! Ingratidão é um dos piores defeitos que se pode ter", opinou. "O que eu podia fazer era sair disso, já que eu acho errado e estava me fazendo mal, e pronto eu saí, compartilhei a verdade com vocês e é assim que quero levar tudo por aqui! Meus acertos e meus erros! Ainda vou errar muito, e não quero esconder nada de vocês".