Daia de Paula comenta internação após ser diagnosticada com infecção urináriaReprodução do Instagram

Publicado 19/12/2023 08:52

Rio - Namorada do ator Caio Castro, Daia de Paula passou por um grande susto recentemente. A influenciadora digital contou aos seguidores, nesta segunda-feira, que ficou internada durante quatro dias devido uma infecção na urina. A empreendedora, que já está em casa, atualizou seu estado de saúde, em vídeos publicados no Instagram Stories, e aproveitou o momento para alertar suas admiradoras.

"Mulherada, vim aqui só para deixar um recado para vocês, que eu quase cantei para subir. Tive infecção de urina e não sabia que era infecção de urina. Por quê? Desde sempre tive muita muita dor na lombar do lado esquerdo, só que eu nunca vinculei essa dor com uma infecção nem nada. Eu achava que era dor de treino e eu deixava. 'Depois eu vou ver isso', 'depois vou ver isso' e tal, voltando de viagem, febre de 39 graus. Tive que correr pro hospital, fiquei internada quatro dias!", contou.

"E aí descobri que essa infecção, como eu não cuidei, ela foi para o rim, então eu fiquei quatro dias tomando antibiótico na veia, estou me cuidando à base de água ainda. Eles me liberaram, então, assim, tive alta, mas ainda estou me cuidando em casa com antibióticos. Amanhã (terça-feira), faço exame. Se Deus quiser, está tudo certo, mas se cuidem. Qualquer dor realmente tem que ver, mas na lombar, mulherada, a gente treina e sempre acha que não é nada. Graças a Deus deu tudo certo, mas foi um susto, um belo de um susto!", assumiu ela, que ressaltou que está "bem" e "com saúde".

Daia também compartilhou com os fãs um clique ao lado de Caio Castro durante a internação e brincou: "Contratei um bom enfermeiro". Em seguida, ela revelou o motivo de ter demorado a contar sobre a doença. "Quando fico doente, não conto pra ninguém. Minha mãe eu vou ter que ligar para ela agora, que também não contei para ela nem pro meu pai. Contei pra minha irmã e para pouquíssimos amigos. Um beijo para vocês e aos meus amigos, que me apoiaram por mensagem e para quem foi lá me visitar, para quem dormiu comigo".