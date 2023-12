Gracyanne Barbosa e Belo anunciam morte do cachorro - Reprodução do Instagram

Publicado 19/12/2023 07:39

Rio - Gracyanne Barbosa contou aos fãs, através do Instagram, nesta segunda-feira, que seu cachorro Thor, da raça pitbull, morreu após sofrer uma parada cardíaca. A musa fitness compartilhou um vídeo com imagens do animal e disse que está sendo difícil lidar com a perda dele.

"O Thor nos deixou. Estava pensando nas palavras, no que escrever, como falar, foi tudo muito rápido e doloroso para nós! É muito triste ter que fazer um post desse, confesso que nem gostaria, não me sinto bem, nem consigo contar detalhes, mas sei o amor que vocês tinham pelo nosso 'jacalé/neném' e por isso estou postando. Está sendo muito difícil lidar com mais uma perda, para nós um filho, um amigão, um companheiro e agora uma saudade absurda!", afirmou ela, em uma publicação conjunta com Belo.

"Ele teve uma parada cardíaca, a equipe veterinária tentou de tudo mas infelizmente ele se foi. Obrigada pelo carinho de sempre, sabemos o quanto ele foi amado por todos. Obrigada pelo carinho de sempre, sabemos o quanto ele foi amado por todos", concluiu.

Amigos de Gracyanne demonstraram apoio a ela. "Força, amiga! Meus sentimentos, meu amor", comentou Gabi Martins. "Nossa que tristeza! Sei bem como é difícil. Meus sentimentos, minha linda", afirmou Rosiane Pinheiro. "Que Deus conforte vocês amiga, só entende que amor é esse quem tem, viu", disse Lucas Guimarães. "Ele foi um parceirão! Meus sentimentos. Valeu, Thor", reagiu Tom Cavalcante.