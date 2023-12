Perlla e Naldo lançam nova parceria - AF Assessoria / Divulgação

Publicado 19/12/2023 21:04 | Atualizado 19/12/2023 21:11

Rio - Após anunciar seu retorno ao meio musical com uma parceria ao lado do cantor Belo, Perlla, de 35 anos, se uniu a Naldo Benny na canção "Se Você Quiser Amor", lançada nesta terça-feira. Por enquanto, o hit chega às plataformas apenas no formato de single, e faz parte do novo projeto do cantor, intitulado "Naldo Bem Romântico Deluxe".

"Naldo e eu nos conhecemos muito antes de sermos famosos. Na época em que ainda fazíamos backing vocal para outros artistas já conhecidos. E aí num desses encontros no estúdio, ele me mostrou a canção 'Depois do Amor'. Levei para mostrar aos meus produtores, que colocaram no meu primeiro CD e fez todo esse sucesso", relembra Perlla ao falar do novo feat.

"Quando ele começou a ver minhas postagens, sinalizando a retomada da minha carreira musical, me mostrou o projeto dele e fez o convite para fazermos um som juntos, que entraria no seu projeto romântico. Ele e a Moranguinho receberam a gente super bem e eu achei o máximo fazer parte disso, primeiro pelo que ele representa para minha trajetória e segundo porque amo esse estilo de música", celebrou a cantora.



Recentemente, Perlla também lançou a canção "Entende Ou Não", junto com Belo, que estará presente no novo álbum da cantora, previsto para ser lançado faixa a faixa ao longo de todo o primeiro semestre de 2024.