Maluma ao lado da namorada, Susana Gomez e do cachorro de estimaçãoReprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 20:36

Rio - Maluma está ansioso para se tornar pai pela primeira vez! O cantor colombiano, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar uma série de registros ao lado de sua namorada, a designer de joias Susana Gomez, e aproveitou para celebrar a proximidade da chegada da herdeira, que se chamará Paris.

No primeiro clique, o artista, ex-affair de Anitta, aparece de mãos dadas com a amada e ao lado de um cachorro de estimação, prestes a embarcar em um avião particular. "Fomos direto para o casamento de um amigo", contou na legenda do post.

Na sequência, o latino mostrou um body infantil rosa, comprado para a bebê, onde aparece escrito a frase "menina do papai e mundo da mamãe". "Está quase!", comemorou o astro.

Maluma anunciou o gravidez de Susana em outubro, durante um show realizado nos Estados Unidos. "Ainda estamos sem palavras com o amor com que receberam a notícia de que seremos pais pela primeira vez. Nossa bebê está crescendo muito rápido na barriguinha e mal podemos esperar para conhecê-la e segurá-la em nossos braços", disse ele, emocionado, na ocasião.