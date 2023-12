Boninho dá dicas sobre elenco do ’BBB 24’ - Reprodução / Instagram

Boninho dá dicas sobre elenco do ’BBB 24’Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 16:42

Rio - Boninho, de 62 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para dar dicas sobre o elenco selecionado para protagonizar o "Big Brother Brasil" de 2024. O diretor publicou um vídeo onde mostra uma série de desenhos que estariam relacionados aos novos participantes do reality show, e acabou gerando vários palpites entre os internautas.

fotogaleria

"Vamos começar uma brincadeira de adivinhar? Quem pode entrar no Big Brother? Arrumei algumas dicas para dar para vocês", iniciou o marido de Ana Furtado ao exibir imagens de um avião, um fazendeiro, além de um boneco com os bolsos vazios para fora, um cozinheiro, dois bonecos trocando uma sacola de compras e uma boneca com o microfone na mão. "Pescou?", finalizou.

No Twitter, inúmeros usuários ficaram alvoroçados com os desenhos divulgados pelo diretor e começaram a relacioná-los a alguns famosos. Entre os palpites para a imagem do avião, estavam as cantoras Flora Matos e Solange Almeida. A primeira, por ser dona do hit "Piloto", já a segunda, por ser ex-vocalista do Aviões do Forró. Além delas, Gustavo Tubarão seria o fazendeiro e Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, seria o boneco de bolsos vazios. Por fim, as influenciadoras Camila Loures ou Blogueirinha seriam a boneca que carregava o microfone.

Veja o vídeo