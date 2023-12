Thaila Ayala e Renato Góes - Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 21:45

Rio - Thaila Ayala usou as redes sociais, nesta terça-feira, para celebrar o aniversário de 37 anos do marido, o ator Renato Góes. A artista aproveitou para compartilhar vários cliques do amado ao lado dos filhos, Tereza, de 8 meses, e Francisco, de 2 anos, e afirmou que ambos construíram uma "família linda".

"Quando eu penso em você, eu penso em transformação, de quem eu era quando te conheci e em quem me transformei. Também me lembro do Renato que conheci, que é completamente diferente do cara que divide a vida comigo hoje", iniciou a atriz na legenda do post, feito através do Instagram.

"Como crescemos juntos, aprendemos um tanto, evoluímos, conquistamos, fizemos uma família linda. Lembrando de cada detalhe da nossa história, eu só penso: 'que sorte a minha'. Aí, logo me lembro que não foi sorte, foi Deus que me deu você de presente, Deus te colocou no meu caminho naquele dia, naquele trabalho e me provou que existe sim amor à primeira vista", relembrou Thaila, em seguida.



"Eu te amei de cara, naquele dia que eu fugi pela escada de serviço eu vi nossa vida toda nos teus olhos, esses olhos que me guiam mesmo quando tudo está escuro", acrescentou ela. "Eu te amo, Renato. Lhe desejo tudo que alimenta a tua alma!", finalizou a artista.