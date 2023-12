Carlos Alberto de Nóbrega recebe a visita da mulher, Renata Domingues - Reprodução do Instagram

Publicado 19/12/2023 07:17

"Saindo de um evento maravilhoso com colegas e profissionais da saúde para acompanhar meu maridão", escreveu a médica na legenda.

Na mesma rede social, Maria Fernanda Nóbrega, filha de Carlos Alberto, contou que o pai deve receber alta nesta terça-feira. "Estou tão animada para chegar logo em São Paulo! Louca para ver meu pai. Ele sai amanhã (terça-feira) do hospital se Deus quiser, então, tenho que resolver se vou encontrar ele direto no hospital ou direto na casa dele", comentou.

No mês passado, o apresentador de "A Praça é Nossa", do SBT, foi internado após sofrer uma queda em sua casa de campo, bater a cabeça e trincar uma costela. Em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT, Marcelo de Nóbrega detalhou o ocorrido. "Ele caiu da escada, tropeçou no chinelo, e bateu o rosto. O rosto dele tava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Ele teve um pequeno sangramento interno na cabeça. Ele fez uma tomografia e deu que o sangramento está diminuindo, em que o próprio organismo absorve esse sangramento com o tempo. Ele também trincou a costela e está com muita dor", afirmou.