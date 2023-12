Bruna Biancardi rebate críticas - Reprodução do Instagram

Publicado 19/12/2023 10:58

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, rebateu as críticas que recebeu de alguns internautas após dar detalhes sobre a madrugada com a filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar, no Instagram Stories, nesta terça-feira. A influenciadora digital falou sobre as mamadas de hora em hora da bebê, citou o fato de não dormir direito e comentou a escolha de não parar de trabalhar.

"Pior é não dormir direito e ainda acordar lendo mensagem de gente amarga: 'Ah, se ela fosse CLT ainda ia acordar cedo e ir trabalhar, mas pode ficar dormindo o dia inteiro'.Eu já fui CLT também, e se eu fosse CLT eu teria acho que uns 3 ou 4 meses de licença maternidade, o que não é o caso, porque eu estou trabalhando desde a primeira semana que eu tive a Mavi", explicou.



"Até as meninas que trabalham comigo já sugeriram várias vezes: 'Ah, vamos pegar um mês para você ficar sem ter as publicidades e tal', e não topei, porque falei que consigo conciliar e a gente tem alguns contratos fixos, coisas que já estavam fechadas, e fiz questão de fazer. Então, parem de ser amargas", pediu.

Na rede social, Bruna contou que Mavie mamou praticamente de hora em hora - às 02h02, 03h16, 04h47, e às 05h32. Às 05h49, a pequena não quis mais dormir e a influenciadora brincou: "Mamãe nem está com sono, dormiu superbem essa noite, filha. Ela acorda tão fofa, sorrindo, fazendo barulhinho, nem dá para ficar com raiva", afirmou.

Em outro momento, ela brincou: "'Para que o filtro?', vocês me perguntam. Porque eu não durmo. Mas tudo bem, é só uma fase. Dá nem para ficar cansada, porque ela é muito fofinha, aí você fica com sono, olha para a carinha dela e fica feliz". Para conseguir descansar mais um pouco, Bruna teve a ajuda da irmã, Bianca, que ficou com a sobrinha.