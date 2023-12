Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 09:44 | Atualizado 19/12/2023 09:45

Rio - O apartamento de Luana Piovani, de 47 anos, em Nova York está à venda. A informação foi divulgada pela atriz e apresentadora no Instagram. Na publicação, ela mostrou detalhes do imóvel, que adquiriu no início dos anos 2000, e disse estar encerrando um ciclo.

"Eis me aqui! Singing New York! New York! Vinte quatro anos depois de Renato Russo ter me levado a essa vivência, encerro o ciclo, já de novo endereço e dançando porque é assim que encerra-se ciclos!", escreveu Luana, que atualmente vive em Portugal, na legenda. Nas imagens, é possível ver que o apartamento tem sala de estar, dois quartos, cozinha, dois banheiros e área comum.

Nos comentários, a atriz rebateu o comentário de uma fã que falou sobre o estilo do imóvel. "Oi, Lu, não pensa em reformar/renovar… tá meio antigo retrô", afirmou seguidora. "Eu sou super retrô", esclareceu a atriz, que é mamãe de Dom, Liz e Ben, frutos do antigo relacionamento com Pedro Scooby.