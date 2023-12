Jade Picon treina futevôlei na Barra da Tijuca - Dilson Silva / Agnews

Jade Picon treina futevôlei na Barra da TijucaDilson Silva / Agnews

Publicado 19/12/2023 10:20

Rio - Jade Picon, de 22 anos, mostrou muita disposição e se exercitou, na manhã desta terça-feira, em uma praia do Rio. A influenciadora digital treinou futevôlei nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e mostrou muita habilidade no esporte. De biquíni, a irmã de Leo Picon exibiu o corpão em forma e atraiu olhares.

"Não costumo rebater notícias que fazem sobre a minha vida, e assim espero permanecer, mas as vezes cansa esse looping de fake news sem noção que inventam por cliques e likes. Pensei que fosse óbvio na vida de pessoas normais, mas pasmem: mulheres também tem amizade com homens, sem qualquer vínculo amoroso", escreveu ela no Twitter.