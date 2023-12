Larissa Manoela e Andre? Luiz Frambach mostram novos cliques do casamento - Reprodução do Instagram

Publicado 19/12/2023 12:33 | Atualizado 19/12/2023 12:35

Rio - Larissa Manoela, de 22 anos, mostrou fotos inéditas de seu casamento com André Luiz Frambach, de 26, no Instagram, nesta terça-feira. Nos registros, é possível notar a felicidade dos dois com o momento especial. Em uma das imagens 'oficiais', eles ainda aparecem ao lado dos quatro cachorros. "Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz", escreveu a atriz na legenda.

Amigos e fãs do casal reagiram aos cliques. "A foto com os cachorros, estou morrendo", comentou Maisa Silva. "Os dogs arrasaram demais, fizeram a diferença", opinou um internauta. "Não estou sabendo lidar, sejam felizes sempre", desejou outro. "Estou emocionada vendo vocês casados, que vocês sejam muito felizes", disse uma terceira pessoa.

Juntos desde 2021, Larissa e André oficializaram a união, no último domingo, em uma cerimônia intimista. Na ocasião, a atriz, que está brigada com os pais, caminhou sozinha até o altar. As cores predominantes da decoração eram branco e verde.







