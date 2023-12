Daniela Mercury e Malu Verçosa posam com as filhas, Alice Maria e Marcia, na frente do bondinho de Lisboa - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2023

Rio - A cantora Daniela Mercury, de 58 anos, está curtindo uma viagem em família para Portugal com suas filhas, Alice Maria e Marcia, e a mulher, Malu Verçosa. Nesta terça-feira (19), a artista compartilhou uma coleção de momentos das quatro aproveitando uma tarde na cidade de Lisboa.