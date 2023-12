Djonga participará do DVD de Zeca Pagodinho - Reprodução do Instagram

Publicado 19/12/2023 14:47

Rio - O rapper Djonga vai participar do show de Zeca Pagodinho no estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, na Zona Norte do Rio, no dia 4 de fevereiro. A informação foi divulgada no Instagram do sambista, nesta terça-feira. A apresentação, que faz parte da turnê em comemoração aos 40 anos do cantor, se tornará um DVD.

"Novidade: tem mais um convidado especial chegando para completar o grande time que sobe ao palco com o Zeca Pagodinho no show do Rio de Janeiro. Djonga, um dos maiores rappers da atualidade, está confirmado para essa festa que abre a Turnê 40 anos do Zeca, dia 4 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos - Engenhão", diz a legenda. Entre as outras atrações confirmadas no espetáculo estão Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Diogo Nogueira e Marcelo D2.

Além do Rio, outras cidades também vão receber a turnê de Zeca como São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e mais. Ao longo da carreira, o cantor e compositor já gravou 24 álbuns e tem mais de 12 milhões de cópias vendidas. Neste ano, o sambista, que é dono de hits como "Deixa a Vida Me Levar" e "Vai Vadiar", foi enredo da Acadêmicos do Grande Rio e consolidou sua carreia no exterior.

Confira as datas e cidades dos shows:



04/02 - Rio de Janeiro/RJ - Estádio Nilton Santos - Engenhão (gravação de DVD)



22/06 - São Paulo/SP



13/07 - Florianópolis/SC



27/07 - Campinas/SP



24/08 - Curitiba/PR



31/08 - Porto Alegre/RS



14/09 - Brasília/DF



05/10 - Salvador/BA



30/11 - Recife/PE



06/12 a 09/12 - Navio Zeca Pagodinho - 40 Anos