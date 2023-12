Ex-BBB Larissa Tomásia esbanja boa forma na Barra da Tijuca

Rio - Larissa Tomásia, de 27 anos, aproveitou a tarde de sol desta terça-feira para curtir uma praia. Acompanhada de uma amiga, a ex-BBB renovou o bronzeado nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De biquíni vermelho, a influenciadora digital exibiu o corpo escultural e chamou a atenção dos frequentadores do local. Para espantar o calor, ela deu um mergulho no mar.

Mais cedo, Jade Picon esteve na mesma região para se exercitar . A influenciadora, que interpretou Chiara em "Travessia", da TV Globo, treinou futevôlei e mostrou muita habilidade no esporte.

