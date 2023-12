Larissa Manoela rompeu com os pais, Gilberto e Silvana - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 07:00

Rio - A vida das celebridades geralmente já é bem movimentada, mas 2023 foi um ano pra lá de conturbado na vida de alguns artistas, com direito a traições, separações polêmicas, atropelamentos, acidentes, brigas em família e muito mais. Confira abaixo o que bombou no mundo dos famosos em 2023:

PRETA GIL

O ano de 2023 foi de muitos desafios para a cantora Preta Gil. Ela foi diagnosticada com um câncer de intestino em janeiro. Enquanto passava pelo tratamento, a artista descobriu que seu então marido, Rodrigo Godoy, estava tendo um caso com sua stylist, Ingrid Lima. A artista teve que enfrentar um divórcio enquanto ainda estava tratando a doença. Felizmente, em dezembro deste ano, Preta contou aos fãs que finalizou seu tratamento contra o câncer e está curada.

NEYMAR

O jogador de futebol Neymar foi uma das celebridades que mais deram o que falar neste 2023. O atleta começou o ano anunciando que sua então namorada, Bruna Biancardi, estava grávida. Pouco tempo depois, vieram à tona alguns casos de traição. O craque, então, chegou a publicar uma carta aberta com um pedido de desculpas para Bruna. O problema é que surgiram mais rumores de traição. Em meio a tudo isso, a irmã de Bruna Biancardi se revoltou e deu uma bronca, através das redes sociais, no jogador por conta da forma como ele estava conduzindo a situação. Em outubro, Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, nasceu. Pouco tempo depois, a influenciadora digital anunciou que ela e o craque não são mais um casal.

CLAUDIA RAIA

A atriz Claudia Raia, de 56 anos, e seu marido, Jarbas Homem de Mello, de 54, se tornaram pais do pequeno Luca em fevereiro de 2023. A gravidez da atriz, já na maturidade, causou grande comoção.

ACIDENTES



A apresentadora Luciana Gimenez começou o ano de 2023 esquiando em Aspen, mas a prática do esporte não terminou tão bem. Ela sofreu um acidente e fraturou quatro lugares diferentes da perna. Luciana passou por uma cirurgia de emergência e sua recuperação levou meses. Quem também passou por um grande susto foi a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, que sofreu um acidente de trânsito na Via Dutra, em novembro deste ano. Ela e a babá do filho chegaram a ser hospitalizadas, mas já se recuperaram. O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, também foi outro que sofreu um acidente de trânsito este ano. O carro em que ele estava capotou na na BR-153, em Fronteira, Minas Gerais. O cantor sofreu uma fratura na costela, além de outros ferimentos.

LARISSA MANOELA

O ano de 2023 foi bastante conturbado para a atriz Larissa Manoela. Depois de muita especulação na mídia, em agosto de 2023, a atriz de 22 anos deu uma entrevista para o “Fantástico”, da TV Globo, em que desabafou sobre o rompimento com seus pais, Silvana e Gilberto. Larissa revelou que as brigas começaram depois que ela fez 18 anos e decidiu se inteirar mais da gestão de sua carreira e da parte financeira de suas empresas. A artista não tinha acesso ao próprio dinheiro e precisava recorrer aos pais para compras do dia a dia, como sapatos e até mesmo um milho na praia. No final das contas, a atriz conseguiu finalmente romper a sociedade com os pais e abriu mão de um patrimônio de R$ 18 milhões, que ficou com Silvana e Gilberto. E para finalizar o ano, este mês, Larissa Manoela se casou em segredo com o ator André Luiz Frambach. Os pais da artista não foram convidados.

KAYKY BRITO

O ator Kayky Brito foi atropelado no início de setembro enquanto atravessava a Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, ele estava acompanhado pelo apresentador Bruno De Luca em um quiosque, quando decidiu ir até o local onde o carro estava estacionado. Kayky — que teve um quadro de politrauma corporal e traumatismo craniano — recebeu ajuda do motorista de aplicativo que o atropelou, Diones da Silva Coelho, que ligou imediatamente para o socorro. Bruno De Luca foi embora sem socorrer o amigo e, posteriormente, alegou não saber que a vítima do atropelamento era Kayky. A amizade dos dois segue abalada. Após o atropelamento, também houve especulações sobre uma suposta briga entre a família de Kayky com a mulher do ator, Tamara Dalcanale.

ANA HICKMANN



Em novembro deste ano, o caso de Ana Hickmann chocou o país. A apresentadora de 42 anos foi agredida pelo marido após uma discussão na residência do então casal, em Itu, no interior de São Paulo. A apresentadora registrou queixa na polícia e o casamento chegou ao fim. Ana Hickmann também acusa o ex-marido de violência patrimonial. "Ele veio, sim, para me dar uma cabeçada", disse a comunicadora ao “Domingo Espetacular”. "Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele. Sou eu que estou aqui muito machucada, e fui machucada por muito tempo", afirmou.

NAIARA AZEVEDO

Após Ana Hickmann prestar queixa por violência doméstica, a cantora Naiara Azevedo também foi à delegacia denunciar seu ex-marido, Rafael Cabral, por agressões, ameaças e violência patrimonial. Ao “Fantástico”, a cantora revelou que não tinha acesso ao próprio dinheiro, que suas contas bancárias ainda são gerenciadas pelo ex e pela família dele e acusou Rafael de a “sacudir pelos braços, puxar seus cabelos e orelhas e também lhe dar um soco na mão direita” durante discussão em julho deste ano.

FAUSTÃO



O apresentador Faustão, de 73 anos, foi submetido a um transplante de coração em agosto deste ano. O comunicador, que tinha um quadro de insuficiência cardíaca, passou apenas sete dias na fila do transplante do SUS. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso.

SIDNEY SAMPAIO

Em agosto, o ator Sidney Sampaio caiu da janela do hotel em que estava hospedado, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O artista, que teve lesões nos dedos, joelhos e coluna, revelou em entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV!, que estava desorientado no momento do acidente. "Lembro de fazer o check-in, de ir para o quarto, tranquilo, e depois as coisas começaram a ficar confusas. São fatos meio embaçados na minha cabeça, mas me recordo de estar bem confuso, pedindo ajuda, e não entender direito o que estava acontecendo, me sentir meio perseguido", afirmou o ator, que garantiu que o episódio não teve nada a ver com transtornos mentais.

SEPARAÇÕES

Os fãs ficaram desolados com a separação de Sandy e Lucas Lima, anunciada em setembro deste ano. Em um comunicado nas redes sociais, o casal afirmou que o término foi sem brigas e sem mágoas e que o amor entre os dois é para sempre. Sandy e Lucas Lima ficaram juntos por 24 anos, sendo 15 anos casados. Eles são pais de Theo, de 9 anos. Sandy e Lucas permanecem amigos e até viajaram juntos depois do término para uma turnê na Europa.

Muitos outros casais também colocaram um ponto final em seus relacionamentos em 2023, como foi o caso de Susana Werner e Julio Cesar, Mel Maia e MC Daniel, Bella Campos e MC Cabelinho, Luan Santana e Izabela Cunha, Sabrina Sato e Duda Nagle, José Loreto e Rafa Kalimann, Luisa Sonza e Chico Moedas, Lexa e MC Guimê, Fábio Porchat e Nataly Mega, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, Vitória Strada e Marcella Rica, Carla Diaz e Felipe Becari, Dani Winits e André Gonçalves, entre outros.

ACUSAÇÕES NA FAMÍLIA CAMARGO

Uma grande confusão se formou na família Camargo depois que Amabylle Eiroa, que é casada com Igor Camargo, filho de Zezé Di Camargo, acusou Graciele Lacerda, mulher do sertanejo, de usar uma conta fake do Instagram para atacar as mulheres da família. A nora de Zezé Di Camargo fez uma denúncia e descobriu, por meio de uma perícia especializada em crimes cibernéticos, que a conta fake estava vinculada ao email de Graciele. Mais tarde, a mulher de Zezé assumiu ter criado um fake, mas negou que tenha feito as publicações contra as mulheres da família. O episódio causou um rompimento no clã e agora será resolvido na Justiça.