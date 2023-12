Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack se casam no Rio e reúnem famosos

Rio - Juntos há 20 anos, os atores Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack se casaram, nesta sexta-feira, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. Os dois chegaram juntos ao local da cerimônia e posaram sorridentes para fotos. Amigos e familiares do casal prestigiaram o enlace.

Famosos como Paolla Oliveira, Larissa Manoela, André Luiz Frambach, Sheron Menezzes, Saulo Bernard, Carmo Dalla Vecchia, Camila Queiroz, Klebber Toledo, Mateus Solano, Paula Braun, Thiago Martins e Paloma Bernardi estavam entre os convidados.

Em maio, Rodrigo se emocionou ao receber uma declaração de Wendel durante o "Encontro", da TV Globo, e exaltou o marido . "O Wendell é o amor da minha vida. Estamos há 20 anos juntos, é muita coisa, e a gente decidiu falar da gente há pouco tempo, de 2017 para cá, por tudo que a gente passou. Agora, mais do que nunca, eu falo!".

