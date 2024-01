Isis Valverde curte Réveillon ao lado da família e do noivo

Rio - A atriz Isis Valverde compartilhou, neste domingo (31), imagens do seu Réveillon ao lado da família e do noivo Marcus Buaiz. Ela passou a data em Caraíva, Bahia.

"Que seja potente, que me ensine e me traga clareza! Obrigada 2023 por me trazer provações inimagináveis e me mostrar a força que existe dentro de mim e como sonhar é libertador! Porque acredite, quem sonha sempre alcança! Vem com tudo 2024. Tô aqui esperando VOCÊ!", escreveu Isis.

Nas imagens, a atriz aparece com o noivo, mãe, e outros membros da família.

Relatar erro