Luísa Sonza abre álbum de fotos do Réveillon

Rio - A cantora Luísa Sonza compartilhou por meio do Instagram, nesta segunda-feira (1º), fotos do seu Réveillon. Além de cantar na praia de Copacabana, a artista ainda aproveitou ao lado de amigos.

Para celebrar data com os seguidores, ela compartilhou cliques que contam com a companhia do coreógrafo Flávio Verne e da também cantora Duda Beat, além de fotos do show que fez em Copa.

"Sem fotos boas pois viciada em viver, 2024 é nosso", escreveu a cantora. "2 milhões de pessoas cantando junto! Obrigada por tanto, Rio!", agradeceu Luísa.

