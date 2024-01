Belo se declara para Gracyanne Barbosa durante show no Réveillon

Rio - O cantor Belo fez uma declaração de amor para sua mulher, Gracyanne Barbosa, enquanto se apresentava no Réveillon de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Em cima do palco, Belo fez um coração com as mãos para Gracy, que retribuiu o gesto.

"Minha esposa maravilhosa, amor da minha vida, meu tudão, Gracyanne Barbosa! Eterno apaixonado, amor", disse o cantor, durante a música "Perfume". O casal está junto há 15 anos.

Relatar erro