Publicado 01/01/2024 16:51

Rio - O cantor cearense Nattan utilizou o Instagram, nesta segunda-feira (1º), para compartilhar a felicidade após o show de Réveillon que realizou em Copacabana, no Rio. No sábado (30), ele havia dado um susto nos seguidores após cancelar apresentações em Pernambuco por conta de problemas na voz.

"Sou o cara mais feliz do mundo, Deus é fiel, mais um passo, Réveillon de Copacabana Rio de Janeiro eu te amo. Nunca imaginei chegar aqui, olha onde a gente chegou, o que estamos conquistando. E isso é só o começo. Obrigado a todos que acreditaram e acreditam em mim. Vocês são minha força. Show foi perfeito. Rio me abraçou de um forma tão linda . Agora vou me cuidar para voltar 100 % pra vocês meu amores. Deus tá na frente de tudo e vai dar tudo certo. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Gratidão meus fãs, meus sócios, todos os médicos a Dra. Vanessa, sem ela eu não teria conseguido. Feliz ano novo", escreveu o cantor.

Ao lado de amigos da produção da banda, o cearense agradeceu as inúmeras mensagens de carinho do público com desejos de melhoras.



Ele ainda revelou que a voz chegou a falhar em alguns momentos, mas que pediu ajuda a Deus e logo o problema passou.