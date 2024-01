Vídeo: Show de Ludmilla no Réveillon de Copa é invadido

Rio - A cantora Ludmilla foi surpreendida por uma invasão durante seu show no Réveillon de Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta Virada do Ano, na noite deste domingo (31). Um homem usando apenas bermuda, sem camisa, subiu ao palco. Assim que percebeu o que estava acontecendo, a cantora correu e os seguranças entraram no local para retirar o invasor.

A invasão aconteceu enquanto a artista cantava "Socadona". As emissoras de TV não perceberam a entrada indevida e, apesar do susto, os bailarinos e a banda da cantora continuaram o show. Nas redes sociais, algumas pessoas chegaram até mesmo a falar em arrastão. "Do nada um arrastão no palco da Ludmilla", disse um internauta.

Outros elogiaram a rapidez e a calma de Ludmilla diante da invasão. "Queria ter esse jogo de cintura para lidar com os probleminhas da vida”, disse uma pessoa. “Rainha do drible nessa. E a equipe também foi sagaz demais”, comentou outra admiradora. “Ela acelerando a corrida por trás do palco”, observou um fã.

Do nada um arrastão no palco da Ludmilla - um homem invadiu o palco e a cantora saiu correndo.#showdavirada pic.twitter.com/kX5DPCMoot — LeoMorenno (@SigaLeonnardo) January 1, 2024

Meta para 2024! Fugir dos problemas igual a Ludmilla driblando o indivíduo que invadiu o palco dela no show de Copacabana. pic.twitter.com/NxqbLj9ZI6 — Thiago Barata (@thiagobarata87) January 1, 2024

ludmilla mostrando toda a experiência carioca kkkkkk a carreira que ela deu enquanto o cara invadia, seguranças corriam pelo palco e o balet metia dança! pic.twitter.com/mx20FYKixh — falacomamari (@falacomamari) January 1, 2024

Eu tô passando mal que a Ludmilla fugiu de um cara que invadiu o seu show em Copacabana, deu a volta no palco e ainda voltou no timing perfeito pro verso. pic.twitter.com/jkNRYEQmcH — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) January 1, 2024

