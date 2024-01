Paulinha Leite - Reprodução / Instagram

Rio - A ex-"BBB" Paulinha Leite surpreendeu mais uma vez nos jogos de loteria. Ela, que é dona de uma empresa especializada em bolões, acertou mais de 16 quinas e 400 quadras na Mega da Virada.

Em entrevista ao "Gshow", ela disse que já esperava acertar os números da aposta com o maior prêmio da história (R$ 588 milhõe). "Já esperava sim. Eu sempre jogo com esse pensamento. Ganhei num jogo meu próprio, que eu fiz, a quina... e ganhei as outras participando de bolão. Esse bolão que ganhou mais de um milhão, que acabei de ficar sabendo, foi quase um milhão e setecentos mil", contou.

Vale lembrar que Paulinha já foi premiada mais de 60 vezes, e sempre surpreende com seus resultados. Desta vez 5 apostas acertaram os seis números e ganharam R$ 117.778.204,25, enquanto 164.379 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 1.215,71.