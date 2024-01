Jade Picon - Reprodução/Instagran

Rio - A influenciadora Jade Picon compartilhou que está estudando para aprimorar a sua atuação depois da grande quantidade de críticas que recebeu devido ao seu desempenho na novela "Travessia"(2022), de Glória Perez.

Em entrevista à "Folha de S. Paulo", a atriz falou um pouco sobre a quantidade de mensagens de ódio que recebeu. "Eu já esperava críticas, sim, por ser algo que eu estaria fazendo pela primeira vez na minha vida, na frente de milhões de brasileiros. Foi algo que me chateou em muitos momentos, não era fácil de ler. Já fui dormir chorando. Mas foi uma experiência muito curiosa e muito valiosa", confessou.

“Ao mesmo tempo em que eu me sentia triste e (tinha) um sentimento ruim por ter que lidar com tudo o que vinha acontecendo, e com o que falavam, eu deitava minha cabeça no travesseiro e sabia que estava realizando um dos maiores sonhos da minha vida”, disse ela.



A atriz ainda contou que já recebeu outras propostas na televisão, mas que negou. "Estou em um momento em que eu acredito que são mais os meus 'nãos' do que os meus 'sims' que vão me levar para onde eu quero chegar. Vai ser uma escolha que eu vou ter que fazer com muito cuidado", contou Jade.