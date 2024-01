Bella Campos deixa comentário misterioso na foto de Humberto Carrão: ’Sim’ - Reprodução Internet

Bella Campos deixa comentário misterioso na foto de Humberto Carrão: ’Sim’Reprodução Internet

Publicado 01/01/2024 12:05

Rio - A atriz Bella Campos fez um comentário misterioso em uma foto do ator Humberto Carrão nas redes sociais. Na imagem, Carrão aparece sem camisa, aparentemente durante um passeio de barco. "Sim", escreveu apenas Bella Campos nos comentários.

fotogaleria

Os fãs, que não deixam nada passar despercebido, já estão começando a "shippar" os dois atores. "Nossa, amiga, vai com tudo", encorajou uma seguidora. "Essa também é minha resposta para esse homem", brincou outra admiradora. "Vai que é tua, musa", disse outra pessoa.

Bella Campos está solteira desde agosto de 2023, quando terminou seu namoro com MC Cabelinho após rumores de traição por parte do funkeiro. Os dois se conheceram e começaram a namorar durante as gravações da novela "Vai na Fé", da TV Globo.