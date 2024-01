Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes passaram a virada do ano juntos - Reprodução Internet

Publicado 01/01/2024 08:10 | Atualizado 01/01/2024 09:00

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais para mostrar como curtiram a noite de Réveillon. A apresentadora Fátima Bernardes escolheu um modelito vermelho para receber 2024 ao lado do namorado, Túlio Gadêlha.

Depois de um ano cheio de polêmicas, a atriz Larissa Manoela passou a virada ao lado do marido, o também ator André Luiz Frambach. Já a campeã de "A Fazenda 15" Jaque Grohalski curtiu com o namorado, o ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza. Os dois se conheceram no reality show da Record e agora passaram seu primeiro Réveillon juntos.

Já Mel Maia parece ter encontrado um novo amor para 2024. A atriz postou fotos no maior clima de romance com o surfista João Maria Pereira. Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo, que ficaram noivos no Natal, também compartilharam fotos juntos.

Juliette, Pedro Sampaio, Maisa Silva, Jade Picon e Gabriel Medina curtiram o Réveillon em Maracaípe, em Pernambuco. A apresentadora Sabrina Sato e o ex-jogador de futebol Ronaldo reuniram suas respectivas famílias e passaram a virada do ano juntos, na Bahia.