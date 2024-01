Gabriela Pugliesi - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 13:39

Rio - Gabriela Pugliesi, de 39 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para pedir ajuda aos seguidores após mostrar as lesões provocadas por uma alergia na barriga. A influencer, que está grávida do segundo filho, fruto do relacionamento com Tulio Dek, contou acreditar que a vermelhidão pode estar relacionada ao uso de algum cosmético.

"Peguei alergia de alguma coisa ou óleo. Não sei ainda. Mas estou com a barriga toda queimada. Não tomei nada de sol", lamentou a loira através dos stories do Instagram.

"Alguma dica boa do que passar? Estou usando óleo [...] Parece até um monte de estria vermelha", completou, por fim.

Gabriela, que já é mãe de Lion, de 1 ano, está à espera de outro menino, Massimo. Ao compartilhar o último ultrassom do segundo herdeiro, a influenciadora afirmou que o pequeno, assim como o primogênito, é idêntico ao pai. "Não foi dessa vez pra mim... É a cara do Lion, o mesmo nariz, a cara do pai", disse, brincalhona, referindo-se a Tulio.