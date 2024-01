Leticia Spiller revive giro que a fez viralizar em 2017 - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024 14:30

Rio - Leticia Spiller, 50 anos, postou um vídeo girando sem parar, da mesma forma que a fez viralizar no programa "Mais Você", de 2017.

"Então já é TBT. Sobre as alegrias que trazem os amigos. E o porquê do giro eu devo a esse poeta, que fala da ciência da vida de forma lírica e apaixonada: 'Vem, te direi em segredo aonde leva esta dança. Vê como as partículas do ar e os grãos de areia do deserto giram desnorteados. Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do sol' (Jalaluddin Rumi)", escreveu a atriz na legenda do vídeo.

"Caio dura se eu rodar assim!", escreveu a atriz Ana Lima. "O teste de laberintite deveria ser esse. O que fiz foi muito fraco.", brincou uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Durante a participação no programa de Ana Maria Braga, Spiller fez um exercício de giro e revelou que a técnica consistia em "não olhar para nada, mas o mesmo tempo olhar para tudo" quando sua cabeça rodava.

"Tenho praticado mais meditação ativa, que são esses ritos tibetanos que faço todo dia pela manhã e que duram vinte minutos. São cinco posturas da ioga, inclusive esse giro, os dervishes, faço na meditação. Faço esse aquecimento sempre que estou no teatro e esse físico engloba o giro. Esse giro, eu gosto de evoluir e dançar no meio, sabe? Só que os dervishes da Turquia ficam olhando para a mão, enquanto eu já deixo a minha cigana girar com a saia, quando eu tenho a saia", contou, na época, que virou meme e deixou muita gente "tonta" só de ver a cena.