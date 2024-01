Caio Blat posa ao lado da irmã, Maria Fernanda Blat e do filho Antonio - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 16:55

Rio - Caio Blat, de 43 anos, abriu um álbum de fotos em seu Instagram nesta quinta-feira (4), e compartilhou uma foto em que aparece com o filho mais velho, Antonio, de 20, na Riviera de São Lourenço, em São Paulo. O jovem, é filho do ator com a cantora e psicóloga Ana Ariel.

Nas imagens, Caio posa ao lado da irmã, Maria Fernanda Blat e Antonio. "Últimas imagens de um ano especial, com muitas transformações, saída da zona de conforto depois de 24 anos de Globo, volta a trabalhar em SP, estreando na direção de novelas no streaming. Um ano em que nosso país retomou a normalidade democrática (graças ao nordeste), da volta do Ministério da Cultura, da Ancine, do Ministério dos Povos Originários, vacina no SUS. Muita luz em 24 para todos que me seguem por aqui, vai ser um ano repleto de novidades", escreveu o artista na legenda da publicação.Caio e Ana oficializaram a união em 2001 e decidiram adotar Antonio, ainda bebê, mas se separaram em 2004. Após um longo período de afastamento, o ator, em 2021, falou como estava sendo a reaproximação com o filho . "Fiquei muitos anos fora da vida dele. Depois que ele voltou para a minha vida, criamos uma relação muito especial, de amizade, de uma troca muito forte, embora a gente se veja pouco porque ele mora em Campinas”.Além de Antonio, Caio também é pai de Bento, de 13, fruto do antigo casamento com a atriz Maria Ribeiro, de quem se separou em 2017, e se divorciou em 2020. Atualmente ele está casado com Luisa Arraes.