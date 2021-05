Caio Blat e o filho mais velho, Antonio Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 07/05/2021 16:35

Caio Blat está se reaproximando do filho mais velho. Antonio, de 18 anos, é filho do ator com a cantora Ana Ariel. Em entrevista à revista JP, o artista falou que passou anos longe do primogênito, mas que eles estão criando uma relação especial.



"Fiquei muitos anos fora da vida dele. Depois que ele voltou para a minha vida, criamos uma relação muito especial, de amizade, de uma troca muito forte, embora a gente se veja pouco porque ele mora em Campinas (São Paulo)", diz Caio.