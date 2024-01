Wanessa Camargo - Reprodução Instagram

Publicado 05/01/2024 13:17 | Atualizado 05/01/2024 13:19

Rio - Wanessa, de 41 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para celebrar o aniversário de 12 anos de seu primogênito, José Marcus, fruto de seu antigo casamento com o empresário Marcus Buaiz. No Instagram, a cantora escreveu um longo texto em homenagem ao menino e aproveitou para compartilhar um clique em que os dois aparecem abraçados.

"Meu filho, minha vida, meu presente de Deus, José Marcus. Não somente neste dia especial, mas em todos os dias, pela eternidade afora, declaro que teu sorriso e tua felicidade são meu maior propósito de vida. Você é meu chão, meu céu, minhas estrelas, minha lua, meu ar, meu amor. Você me ensina todos os dias a amar, compreender, errar, renascer e perdoar", iniciou a artista na legenda da publicação.

"Sou grata a Deus por me permitir ser sua mãe nesta vida. Desejo coisas simples, mas grandiosas e eternas: saúde, sabedoria, humildade, prosperidade, felicidade, amor e paz. Um novo ciclo cheio de bênçãos e luz, meu filho. Parabéns! Mamãe estará contigo sempre, a cada segundo da minha existência. Te amo, feliz aniversário", finalizou Wanessa, que com Buaiz também é mãe de João Francisco, de 9 anos.

Nos comentários do post, Dado Falabella, padrasto do menino, aproveitou para deixar sua mensagem de carinho. "Ihuu, viva! Parabéns, José Marcus! Que Deus te abençoe sempre, [nas] suas escolhas e em cada passo! Quando voltar de viagem vamos jogar muita bola! Te amo, príncipe!", disse o artista.