Cantor Ton Ferreira está desaparecidoReprodução Internet

Publicado 11/01/2024 10:59 | Atualizado 11/01/2024 11:15

Rio - O cantor sertanejo Ton Ferreira, de 34 anos, está desaparecido. Ele foi visto pela última vez na sexta-feira (05), após deixar um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A mulher do cantor, Adriele Stephanie, de 29, fez uma postagem nas redes sociais e afirmou que "segue sem notícias".

"Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas e nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás, e nem como conversar com todo mundo. Quem souber de alguma coisa, pode me ligar no horário que for", finalizou a mulher do músico.

De acordo com telejornal "Cidade Alerta", o artista saiu do show, deixou os companheiros de banda em suas respectivas casas e depois foi encontrar um amigo. O programa mostrou imagens do cantor fumando na calçada em frente a um bar em Taubaté, também no interior de São Paulo.

O cantor chegou a entrar no estabelecimento e pediu para recarregar o celular, que estava sem bateria. No local, ele estava com amigos e bebeu apenas água. Depois de sair do alcance das câmeras de segurança da rua, por volta de 13h30, Ton nunca mais foi visto. Ele já tinha um show agendado para às 16h do mesmo dia. Ao "Cidade Alerta", o empresário do artista disse temer que ele tenha sido vítima de um assalto por estar com equipamentos valiosos.

"De acordo com a esposa do homem, ele saiu para cantar em um estabelecimento. No fim do show, foi levar o seu tecladista para casa, mas acabou não voltando. O último contato realizado foi às 4h34", afirma a Polícia Civil de São Paulo.