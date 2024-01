Péricles canta com a filha em novo audiovisua - Fábio Nunes/Alexandre Mantovani/ Divulgação

Péricles canta com a filha em novo audiovisuaFábio Nunes/Alexandre Mantovani/ Divulgação

Publicado 19/01/2024 09:59

Rio - Péricles, de 54 anos, gravou seu novo audiovisual "Calendário", em São Paulo, nesta quarta-feira, e contou com uma participação pra lá de especial: da filha. O cantor dividiu os vocais com Maria Helena, que completa 4 anos no fim deste mês, na música "Maria, Maria", um dos grandes clássicos de Milton Nascimento.

"Esse hino da música brasileira é uma homenagem para todas as Marias, representadas aqui pela Maria Helena, e para todas as mulheres que me influenciaram e contribuíram para eu ser o que eu sou hoje", disse Péricles.

O audiovisual intimista é a versão ao vivo do álbum "Calendário", lançado na íntegra em outubro de 2023, e terá 18 faixas. Além de todas as canções que integram o projeto de estúdio, oito no total, Péricles incluiu no repertório músicas que fazem parte da sua trajetória como "Linguagem dos Olhos", "Cuidado Cupido", "É Quente", dentre outras. A plateia foi escolhida através de uma promoção divulgada nas redes sociais dele.



"Para essa gravação ao vivo, decidimos fazer uma festa mais intimista para agradecer os nossos fãs que nos abraçam todos os dias e que nos acompanham ao longo de mais de 30 anos de carreira. Estou muito feliz com o resultado e espero que depois do lançamento, os fãs que não puderam estar aqui, possam abraçar esse trabalho que foi feito para eles", comenta o artista.