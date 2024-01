Duda Beat - Fernando Tomaz

Publicado 19/01/2024 12:27

Rio - Duda Beat, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para rebater algumas críticas recebidas após sensualizar em um vídeo, onde rebolava ao som da música "Saudades de Você" e exibia uma lingerie transparente. Após a publicação, vários internautas aproveitaram para atacar a artista, que chegou a ser acusada de ter "perdido sua essência".

"Algumas poucas pessoas comentando no meu vídeo que 'eu não preciso disso', apenas porque estou expressando a minha sensualidade. A pergunta que eu me faço... Será que se fosse um homem em um contexto parecido, ele seria julgado?", iniciou a artista através dos stories do Instagram.

"Nós, mulheres, somos livres e plurais. Eu tenho o direito de ser mais romântica em um momento, mais tranquila em outro, mais ousada e sexy em outro e por aí vai... Ser humano é mutável e isso não significa que ele perdeu sua essência, mas sim que tem cada vez mais coragem de mostrar um pouco mais de si. Livre assim, como venho sendo em minhas composições desde que surgi e me mantive independente por tanto tempo nesse mercado", ponderou.

Na sequência, Duda fez uma relação entre ser mais ousada na vida pessoal e profissional e afirmou que seu novo álbum irá refletir essa mudança de comportamento. "A verdade é que as músicas de 'sofrência' continuam e estarão nesse novo disco. Eu não estou expressando a minha sensualidade pelos motivos que a maioria desses comentários (feitos por homens) expressam, mas porque eu quero, porque me sinto livre assim, como esse novo álbum me faz sentir, tendo a coragem de expressar sentimentos bons e ruins. E sou grata por quem está comigo", concluiu.