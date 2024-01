Anitta sai correndo após fã invadir palco de seu show em SP - Reprodução

Publicado 26/01/2024 08:22 | Atualizado 26/01/2024 08:48

Rio - A cantora Anitta levou um susto após um fã invadir o palco de seu show de Carnaval, os Ensaios da Anitta, em São Paulo. Ao perceber a aproximação do rapaz, a cantora saiu correndo do local. O vídeo do momento viralizou na internet nesta quinta-feira e divertiu os internautas.

"Mano, estou passando mal, a Anitta correndo de um fã no palco", disse uma pessoa no Twitter. "Realmente o Ensaios de SP estão dando o que falar, a Anitta correndo do fã", brincou outro internauta. "Anitta correndo é tão fofa (risos)", disse uma terceira pessoa.

Um outro momento inusitado aconteceu no show desta quinta. A cantora Claudia Leitte, que foi uma das participações especiais, expulsou um fã do palco após o homem jogar um copo nela.

Para o primeiro show de São Paulo, Anitta escolheu homenagear a agremiação paulistana Gaviões da Fiel. A cantora animou o público com seus vários hits e recebeu a presença de vários famosos na plateia e no palco.