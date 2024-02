Fernando Fernandes comemora alta hospitalar - Reprodução do Instagram

Publicado 07/02/2024 14:44 | Atualizado 07/02/2024 14:44

Rio - Fernando Fernandes recebeu alta hospitalar, nesta quarta-feira, após passar por uma cirurgia para a reconstrução do tendão do tríceps. O apresentador de "No Limite", da TV Globo, apareceu com o braço enfaixado em um vídeo publicado no Instagram Stories e celebrou a ida para casa. Na ocasião, ele estava acompanhado da mãe. "Bora pra casa com ajuda da mamãe", disse.

Fernando se acidentou enquanto praticava kitesurf há uns dias atrás. "Tive uma lesão velejando de kite, num salto que já estou acostumado a fazer e que normalmente da certo, enfim, dessa vez não, e no impacto da queda não me dei conta da gravidade da lesão. Então segui a vida “normalmente”, ou melhor, segui a vida suportando essa dor, como de costume, fui levando, ja que tinha consulta marcada npra fazer meu “check up” anual", comentou ele, em sua rede social, na última segunda.

Após passar por um exame, ele descobriu uma lesão no braço direito. "Depois de uma longa e chata ressonância, recebi o laudo; 'ruptura do tendão do tríceps', na hora bateu aquele desespero pois ja vi o tamanho do problema que viria pela frente, afinal meus braços tem um papel bem importante na minha vida (risos)", disse ele, que procurou um especialista depois do diagnóstico.

Na terça, o atleta agradeceu as mensagens de carinho que recebeu depois da operação. "Muito obrigada por todas as mensagens. Li uma por uma e realmente esse carinho preenche nossos medos e inseguranças".