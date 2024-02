Gracyanne Barbosa - Reprodução Internet

Publicado 07/02/2024 14:50 | Atualizado 07/02/2024 15:06

Rio - Gracyanne Barbosa participou do "PodDelas" e relembrou sua trajetória profissional. A musa fitness é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e disse que sempre precisou trabalhar para garantir estabilidade financeira.

"Hoje quero aproveitar a vida. Eu não tive essa fase de sair com as amigas, sempre trabalhei. Fazia faculdade, não passei por esse momento de tomar um drink", disse Gracy ao podcast. A mulher do pagodeiro Belo já vendeu carro, já trabalhou em loja de roupa, já entregou marmitas e durante uma época precisou trabalhar em uma academia para malhar lá. "Já entreguei marmita e, durante uns sete anos, eu limpava a academia de um clube para treinar lá", revelou.

Foi nesta época que ela passou a dançar no Tchakabum. "Foi quando eu comecei a dançar. O empresário viu meu perfil na academia e disse que eles queriam uma pessoa com o meu perfil. Eu disse que jamais teria coragem de participar. Teve um dia que esse cara disse que estava com problemas com a dançarina e pediu para eu substituí-la em dois programas de TV", relembrou.

"Eu estava com o aluguel super atrasado, já fui despejada e ele falou que era 100 cada programa. Nunca tinha visto a música, não conhecia o grupo e no hotel o dançarino do grupo me ensinou a coreografia durante a noite toda. Queria me formar em direito e prestar concurso públicos, queria segurança financeira. Nunca mais quero passar necessidade e não ter o que comer e não ter onde dormir. Fiz revistas masculinas por dinheiro", disparou.