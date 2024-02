Alexandre Nero dança em cima da cama ao despedir do Carnaval - Reprodução / Instagram

Publicado 17/02/2024 16:47 | Atualizado 17/02/2024 16:48

Rio - Alexandre Nero, de 54 anos, se empolgou neste sábado (17), ao publicar um vídeo no Instagram, onde aparece sambando de saia e sem camisa em cima da cama. O ator dançou ao som de “É Hoje”, canção que foi o samba enredo da União da Ilha no Carnaval de 1982.

"Primeiro final de semana sem Carnaval. Você acorda como?", escreveu Alexandre na legenda do post.Nos comentários, seguidores elogiaram o físico do galã e retrucaram dizendo que ainda há folia pelo país. "Sem Carnaval?? Aqui no Rio ainda tem muito Carnaval", disse uma. "Ainda vou pro bloco", escreveu outra. "Está um gostoso",enalteceu a fã. "Animação de milhões", falou a internauta.