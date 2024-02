Lima Duarte lamenta morte da filha - Reprodução/Instagram

Lima Duarte lamenta morte da filhaReprodução/Instagram

Publicado 17/02/2024 14:23 | Atualizado 17/02/2024 14:28

Rio - Lima Duarte, de 93 anos, recebeu o apoio das atrizes Rosamaria Murtinho e Larissa Maciel após lamentar a morte da filha Julia Martins, aos 49 anos, neste sábado. Na publicação, o veterano da TV escreveu: "Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio", citando um trecho de "Hamlet".

fotogaleria

Nos comentários, Rosamaria Murtinho desejou força ao amigo. "Meus sentimentos, meu amigo! Muita força pra vocês nesse momento tão doloroso", desejou. Já Larissa Maciel comentou: "Sinto muito, meu respeito pela sua dor".

Além das atrizes, os admiradores do artista enviaram mensagens de apoio. "Meus sentimentos a todos da família. Nenhum pai está preparado para perder um filho. É contra a ordem cronológica, mas a vida é um mistério. Que Deus te conforte", afirmou um fã. "Que ela descanse em paz e Deus dê o conforto necessário para todos da família!", disse outro.

Julia Martins morreu aos 49 anos, na manhã deste sábado. Ela havia dado entrada no Hospital São Camilo, no bairro da Pompéia, em São Paulo, na noite da última sexta-feira e ficou internada. A família do artista não divulgou a causa do falecimento.